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Çukurova Üniversitesi 7 öğretim üyesi alıyor! İşte öğretim üyesi başvuru şartları!

Çukurova Üniversitesi’ne 7 öğretim üyesi alınacak. Başvurular 6 Haziran’da sona erecek. İşte Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…

22 Mayıs 2019, Çarşamba 13:37 Son Güncelleme:
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Çukurova Üniversitesi 7 öğretim üyesi alıyor! İşte öğretim üyesi başvuru şartları!

Çukurova Üniversitesi 3 profesör, 3 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi alıyor. İşte Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…

Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi’ne 3 profesör, 3 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi alıyor.

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