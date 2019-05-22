Çukurova Üniversitesi 7 öğretim üyesi alıyor! İşte öğretim üyesi başvuru şartları!
Çukurova Üniversitesi’ne 7 öğretim üyesi alınacak. Başvurular 6 Haziran’da sona erecek. İşte Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…
Çukurova Üniversitesi 3 profesör, 3 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi alıyor. İşte Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…
Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi’ne 3 profesör, 3 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi alıyor.
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