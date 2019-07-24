Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Çukurova Üniversitesi 55 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi ise 5 Ağustos... Şimdi istenilen belgeler ve aranan şartlar sorgulanıyor.
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır." diye ilan geçti.
İlanla birlikte "Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu da sorulmaya başlandı.