Dizideki rol arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil gibi temmuz ayında bebeği dünyaya gelen oyuncu, hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Kızı Asya ile birbirinden farklı ve güzel pozlar veren Memili, sosyal medyadan babalık sevincini ve keyfini de her paylaşımında takipçilerinin dikkatine sunuyor.

'Ben bu hayatın içine tüküreyim'

Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve kızı Asya’yı evde bırakıp gitmek zorunda olmaktan ise hiç memnun değil. Oyuncu sitemini “Ben bu hayatın içine tüküreyim” sözleriyle dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi Erkan Kolçak Köstendil’in de benzer bir sitemi olmuş, oğlu Marsel ve eşi Cansu Tosun ile daha fazla vakit geçirebilmek adına dizideki rolüne ara verilmişti.

İşte Necip Memili’nin isyanını dile getirdiği o paylaşım:

Bu hayatta bana tek koyan, sizi bırakıp gitmek... Ben bu hayatın içine tüküreyim, ama geçecek, her şey geçer, izi kalır, atlatılır sevgi ile, o yüzden ge-çe-cek, aşklarım benim...







