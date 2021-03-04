Magazin Çukur’un Leyla’sı Çağla Demir kimdir?

Çukur’un Leyla’sı Çağla Demir kimdir?

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Çukur’un Leyla’sı Çağla Demir kimdir?

Bu sezonun sonunda final yapması beklenen Çukur'un kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Çukur bu sezon hayranlarına veda edecek. Dizinin finali yaklaşırken sürpriz bir transfer gerçekleşti. Çağla Demir, Çukur'da Leyla karakterine hayat verecek. Peki, Çukur’un Leyla’sı Çağla Demir kimdir?

04 Mart 2021, Perşembe 16:22 Son Güncelleme:
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Çağla Demir, 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Dizi oyuncusu olan Çağla Demir , Tümay Özokur Atölye’de oyunculuk eğitimi aldı.

Bir dönem modellik yapan Çağla Demir’in ilk oyunculuk deneyimini Medcezir ile yaşadı.

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde 'Çağla' karakterine hayat verdi. Star Tv'de yayınlanan, başrolü Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman'ın paylaştığı Siyah İnci dizisinde 'Ece' karakterini canlandırmıştır. Kocaman Ailem, Elimi Bırakma dizilerinin kadrosunda da yer aldı.

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