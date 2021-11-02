Murat Saraçoğlu’nun yönettiği Bir Zamanlar Çukurova'ya Murat Ünalmış’ın ayrılığının ardından bu sezon İbrahim Çelikkol dahil olmuştu. Fenomen dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Hande Soral, Kerem Alışık ve Murat Ünalmış'ın vedası izleyiciyi üzmüştü. Yaşanan vedaların ardından dizinin kadrosuna dahil olan İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi güçlü isimlerin ardından diziye bir isim daha dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Latif karakterine hayat veren Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu Ergün Metin, dizide ''Vahap'' adlı bir karaktere hayat verecek.

ERGÜN METİN KİMDİR?

24 Mart 1985’te Malatya’da dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. 2004 yılında ‘Ege Üniversitesi Uzay Bilimleri’ bölümünü kazandı. 2008 yılında okuduğu bölümü yarıda bırakıp, Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünü kazandı. Türk sinema tarihin önemli mihenk taşlarından birisi olan Prof. Dr. Özdemir Nutku’nun öğrencisidir. Alev Alev, Bizim İçin Şampiyon, Dudullu, Postası ,Çukur ,Gayrimeşru ,Takım:Mahalle Aşkına gibi yapımlarda yer almıştır.