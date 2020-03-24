Yapımı ve lezzeti oldukça farklı olan çullama tarifi kendine hayran bırakan bir lezzette. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için çullama tarifi arıyor ya da çullama nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çullama tarifi, çullama nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Çullama tarifi

Çullama malzemeleri

2 yufka

1 tavuk göğüs eti

2 tavuk budu

1 soğan

3 su bardağı baldo pirinç

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kavrulmuş çam fıstığı

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Tuz

Çullama yapılışı

Tavuk etleri yumuşayıncaya kadar haşlanır. Soğuyunca derilerini ve kemikleri ayıklayıp etleri ince uzun parçalar halinde didiklenir. Süzülen tavuk suyundan bir bardak ayırın. Pirinci bol suda yıkayıp süzün. İnce doğranmış soğanı zeytin yağında kavurun. Pirinci ekleyip sürekli karıştırarak kavurun. Tuz, karabiber, tarçın, çam fıstığı ve kuş üzümünü ilave edip 2 su bardağı suyu ekleyin. Kapağını kapatıp pişirin. 25-30 cm’lik fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Yufkanın birini büzüştürerek yerleştirin. Pilavın yarısını üzerine yayın. Tavuk parçacıklarını pilavın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin. Kalan pilavı ilave edip üzerini düzleştirin. Diğer yufkayı da büzüştürüp pilavın üzerine alın. Kalan tere yağını eritip yufkanın üzerine sürün. 180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Ayırdığınız tavuk suyunu eşit şekilde çullamanın üzerine dökün. Tekrar fırına verip 5 dakika daha pişirin ve sıcak servis yapın.