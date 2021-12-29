31 Aralık Cuma günü 2021 yılına veda ediliyor. Bir yılın yorgunluğunu ve stresini geride bırakarak 2022’ye yeni bir başlangıç yapmak isteyen pek çok kişi yılbaşı akşamı için planlar yapıyor. Yeni yılın ilk gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle de ‘Cuma günü (31 Aralık) tatil mi, yarım gün mü?’ ve ‘Yılbaşında kaç gün tatil var?’ soruları da gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor…

CUMA GÜNÜ (31 ARALIK) TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl yılbaşı akşamı 31 Aralık Cuma tarihine denk geliyor. Ancak 1 Ocak tarihi her yıl resmi tatil uygulanırken, 31 Aralık için bir tatil kararı bulunmuyor. O nedenle de Cuma günü çalışanlar mesailerine, öğrenciler ise okullarına tam gün şeklinde devam edecek.

YILBAŞINDA KAÇ GÜN TATİL VAR?

Yılbaşında sadece 1 Ocak günü resmi tatil. Ancak bu sene 1 Ocak cumartesi gününe denk geldiği için yılbaşı tatili kısa sürecek ve sadece hafta sonunu kapsayacak.

2022 RESMİ TATİLLERİ

1 Ocak 2022 - Yılbaşı

23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

19 Mayıs 2022 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı