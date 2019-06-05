Cuma günü okullar açık mı? Tatil mi?
Türkiye 9 günlük bayram tatilinde... Bugün bayramın ikinci günü yarın ise son günü... Ramazan Bayramı bittiğinde okulların açık olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
Geçen cuma mesai bitimiyle birlikte 9 günlük bayram tatili başlamış oldu. Pazartesi günü arefe günüydü, bugün ise bayramın 2. günü... Bayram cuma günü sona ererken öğrencilerin ve velilerin kafalarında birtakım sorular yer alıyor. Bunlardan ilki ise cuma günü okulların açık olup olmayacağı...
3 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Hükümetin ilan ettiği 9 günlük bayram tatili nedeniyle okullar hafta sonuna kadar tatil. Okulların açılış tarihi ise 10 Haziran Pazartesi günü...
KALAN RESMİ TATİLLER
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı