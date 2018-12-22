Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 21 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 500. bölümü ile reytingin zirvesinde yer aldı

22 Aralık 2018, Cumartesi 12:53 Son Güncelleme:
A A
Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar!

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar', dün akşam yayınlanan bölümü ile 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9.42 reyting, 20.61 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Erler Film imzalı, 500 bölümü geride bırakan 'Arka Sokaklar' dizisi, her cuma saat 20.00’de Kanal D’de

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.