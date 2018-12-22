Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar!

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar', dün akşam yayınlanan bölümü ile 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9.42 reyting, 20.61 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Erler Film imzalı, 500 bölümü geride bırakan 'Arka Sokaklar' dizisi, her cuma saat 20.00’de Kanal D’de