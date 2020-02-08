Cuma gününün galibi yine: Arka Sokaklar

Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” dün (cuma) akşam yayınlanan bölümü ile zirvede yer aldı.

En çok izlenen yapım oldu

541'inci bölümüyle ekrana gelen dizi, Tüm Kişilerde 9,96 reyting, 20,88 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma saat 20.00’de Kanal D’de.

Arka Sokaklar 542. bölüm fragmanı