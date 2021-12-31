Cuma namazı öğlen namazı saatinde eda ediliyor ve hemen her ilde farklı saatlerde kılınıyor. Ülkenin doğusundan batısına gidildikçe Cuma vakitleri daha ileriki bir saate denk geliyor. Bu nedenle de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma vakitleri tablosu öğlen saatlerine doğru en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ankara’da Cuma namazı kaçta? İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Hakkâri Cuma namazı saat kaçta kılınır? İşte, 31 Aralık il il Cuma vakitleri…

İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI KAÇTA?

İstanbul’da Cuma namazı 31 Aralık 2021 tarihinde saat 13:12’de kılınacak.

ANKARA’DA CUMA NAMAZI KAÇTA?

Ankara’da Cuma namazı 31 Aralık 2021 tarihinde saat 12:56’da kılınacak.

İZMİR’DE CUMA NAMAZI KAÇTA?

İzmir’de Cuma namazı 31 Aralık 2021 tarihinde saat 13.19’da kılınacak.

BURSA'DA CUMA NAMAZI KAÇTA?

Bursa'da Cuma namazı 31 Aralık 2021 tarihinde saat 13:12’de kılınacak.

ADANA'DA CUMA NAMAZI KAÇTA?

Adana'da Cuma namazı 31 Aralık 2021 tarihinde saat 12.47’de kılınacak.