Türkiye Cuma namazı kılınabilecek camiler açıklandı

Cuma namazı kılınabilecek camiler açıklandı

Türkiye

Cuma namazı kılınabilecek camiler açıklandı

Uzun bir aradan sonra cemaatle ilk kez Cuma Namazı kılınacak. İstanbul'da cemaat ile namaz kılınacak camiler belirlendi.

28 Mayıs 2020, Perşembe 12:24 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü “Cuma Namazı” kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.

İstanbul’da Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı.


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