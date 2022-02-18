Cuma namazının ilk 4 rekat sünnetinin kılınmasının ardından mutlaka hutbe dinlenmelidir. Diyanet tarafından tüm camilere gönderilen hutbede Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAS) hayatı, Kur’an-ı Kerim’de emredilenler cemaate anlatılır. Her müminin Cuma namazını kılması farzdır. Ancak kadınlar için Cuma namazı farz değildir… İşte Cuma namazının sünneti ve farzına dair bilgiler…

CUMA NAMAZININ KILINIŞI!

Cuma namazı; 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşur. Camide kılınan ve farz olan Cuma namazı, kadınlara farz değildir. Müminlerin bayramı olarak bilinen Cuma günlerinde kılınan namaz ise erkeklere farz kılınmıştır.

CUMA NAMAZININ 4 REKAT SÜNNETİ NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, ilk başta dört rekat Cuma namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâatin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

CUMA NAMAZININ 2 REKATLIK FARZI NASIL KILINIR?

Namaza başlarken ilk olarak, ”Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet edilir. Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imama uyulur.

İmamın sureleri bitirmesiyle birlikte yine imama uyarak, rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve sonrasında doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imama uyulunur.

İmamın sureleri tamamlamasından sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Duaların bitmesiyle imamla beraber önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZININ 4 REKATLIK SON SÜNNETİ NASIL KILINIR?