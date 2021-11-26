Cuma namazı kılınışı her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı vakti yaklaşırken bilgilerini tazelemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Cuma namazı öğlen namazı vaktinde cemaatle kılınıyor ve normal namazlardan ayrı olarak bu namazda hutbe okunuyor. İşte, ülkemizde dini konularda en yetkili kurum olan Diyanet’in tarifiyle Cuma namazının kılınışı ile Cuma namazında okunan sure ve dualar…

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekat olmakla birlikte, farzdan önce ve sonra dörder rekat sünnet kılınır. Böylelikle Cuma namazı toplamda 10 rekat olur.

CUMA NAMAZI KILINIŞI (DİYANET)

Cuma namazı öğlen namazı vaktinde cemaatle kılınır.