Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi sure ve dualar okunur? İşte, Diyanet Cuma namazı kılınışı
Cuma namazının hükmü ‘Farz-ı ayn” olarak geçer, yani belirli şartları taşıyan kişilere farzdır. Her cuma gününde milyonlarca inanan Cuma namazını eda etmek için camileri ve mescitleri doldururken, ‘Cuma namazı nasıl kılınır?’ ‘Cuma namazı kaç rekattır, hangi sure ve dualar okunur?’ soruları da sıklıkla araştırılıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirttiği şekliyle Cuma namazı kılınışı, okunacak sure ve dualar…
26 Kasım 2021, Cuma 11:06 Son Güncelleme:
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Cuma namazı kılınışı her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı vakti yaklaşırken bilgilerini tazelemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Cuma namazı öğlen namazı vaktinde cemaatle kılınıyor ve normal namazlardan ayrı olarak bu namazda hutbe okunuyor. İşte, ülkemizde dini konularda en yetkili kurum olan Diyanet’in tarifiyle Cuma namazının kılınışı ile Cuma namazında okunan sure ve dualar…
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekat olmakla birlikte, farzdan önce ve sonra dörder rekat sünnet kılınır. Böylelikle Cuma namazı toplamda 10 rekat olur.
CUMA NAMAZI KILINIŞI (DİYANET)
Cuma namazı öğlen namazı vaktinde cemaatle kılınır.
- Abdestini alan kişi ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet edilir.
- "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilir ve namaza başlanır.
- Tekbirden sonra eller bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imamın okuduğu sureler dinlenir.
- İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" denilerek rükuya gidilir.
- Rüku'da 3 defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" deyip doğrulunur.
- Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" denir.
- Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.
- Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" denir.
- "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerinde oturulur.
- Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" denir.
- "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekata başlanır.
- Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okumadan imamın sureleri okuması dinlenir.
- İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir.
- Rüku'da 3 defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" deyip doğrulunur.
- Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" denir.
- Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.
- Secdede 3 defa "Sübhane rabbiyel-a 'ala" denir.
- "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerinde oturulur.
- Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 defa "Sübhane rabbiyel-a 'la" denir.
- Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" denir Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur.
- Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce sağa "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek, sonra da sola aynı şekilde selam verip "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.