Cuma namazı diğer namazlardan farklı olarak tek başına kılınamıyor ve cemaat olması gerekiyor. Diğer yandan Cuma namazı 5 vakit namazdan ayrı olarak kılınan Cuma namazının farz ve sünnet rekatlarının sayıları da değişiklik gösteriyor. İşte Cuma namazının kılınışı, farz ve sünneti ile Cuma’da okunacak dualar…

CUMA NAMAZININ FARZI VE SÜNNETİ KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı farz ve sünnetlerinin toplamı 10 rekattır.

Cuma namazı, ilk olarak 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet şeklinde kılınır.

Bununla birlikte Cuma günü camide, Cuma namazının ardından kılınan dört rekat zuhr-i ahir namazı ve sonrasında kılınan öğlen namazının iki rekat son sünneti ile toplam on altı rekat namaz kılınır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?