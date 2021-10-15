Cuma namazı nasıl kılınır? Farzı ve sünneti kaç rekattır? Cuma'da okunacak dualar
Cuma günü milyonlarca inanan Cuma namazı için camileri mescitleri dolduruyor. Cuma namazı, hür, sağlıklı ve akıl baliğ erkeklere farz olduğu için milyonlarca kişi farzını eda edebilmek amacıyla gününü bu namaza göre ayarlıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Farzı ve sünneti kaç rekattır? Cuma'da okunacak dualar nelerdir? İşte tüm soruların yanıtları…
15 Ekim 2021, Cuma 12:33 Son Güncelleme:
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Cuma namazı diğer namazlardan farklı olarak tek başına kılınamıyor ve cemaat olması gerekiyor. Diğer yandan Cuma namazı 5 vakit namazdan ayrı olarak kılınan Cuma namazının farz ve sünnet rekatlarının sayıları da değişiklik gösteriyor. İşte Cuma namazının kılınışı, farz ve sünneti ile Cuma’da okunacak dualar…
CUMA NAMAZININ FARZI VE SÜNNETİ KAÇ REKATTIR?
Cuma namazı farz ve sünnetlerinin toplamı 10 rekattır.
Cuma namazı, ilk olarak 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet şeklinde kılınır.
Bununla birlikte Cuma günü camide, Cuma namazının ardından kılınan dört rekat zuhr-i ahir namazı ve sonrasında kılınan öğlen namazının iki rekat son sünneti ile toplam on altı rekat namaz kılınır.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
- Cuma namazının kılınabilmesi için ilk olarak dikkat edilmesi gereken en önemli onu Cuma namazının cemaatle birlikte kılınmasıdır. Yani kişi Cuma namazını bireysel olarak kendi evinde veya başka bir yerde kılamaz.
- Cuma günü öğlen ezanından önce cami veya mescide gidildikten sonra, Cuma namazının sünneti aynı öğlen namazının sünneti gibi 4 rekat olarak kılınır.
- Sünnet tamamlandıktan sonra, imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak Cuma hutbesini okur.
- Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazının farzını kıldırır.
- İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cuma namazının farzı kılınır.
- Cuma namazının farzında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi 4 rekat kılınır.
- Böylece Cuma namazı sona erer.
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