Cuma namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Cuma namazı kılınışı bilgileri yine bir Cuma gününde daha en çok araştırılan konular arasına girdi. İlk sünnet, farz ve son sünnet olmak üzere üç selamda kılınan Cuma namazı öğlen namazına benzemekle birlikte rekat sayısında farklılık göstermektedir. İşte, Cuma namazı kılınışının ayrıntılı anlatımı…

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öğlen namazı saatinde kılınır ve toplamda 10 rekattır. Kılınışı ise 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet şeklindedir.

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Öğlen ezanının kılınmasının ardından Cuma namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu ilk sünnet imamdan bağımsız olarak kılınır. Yani herkes Cuma namazının ilk sünnetini kendisi kılar.

Cuma namazının ilk sünneti için öncelikle “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

Tekbir getirerek eller bağlanır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Ardından Fatiha ve bir tane zamm-ı sure okunur. (Burada kısıtlama yoktur, kişi hangi sureyi okumak isterse okuyabilir.)

Zamm-ı surenin ardından rükûya gidilir ve burada “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

Rükudan kalkarken “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

Doğrulduktan sonra tekbir getirilerek secdeye gidilir

Secdede 3 defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allahu Ekber” diyerek secdeden kalkılır ve hemen sonra yine tekbirle secdeye yatılır. Burada 3 defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir ve ayağa kalkılır.

Ayağa kalktıktan sonra Fatiha ve zamm-ı sure okunarak ikinci rekat da aynı şekilde tamamlanır.

2. rekatın son secdesinden sonra tahiyyata oturulur ve burada Ettehiyyatü okunur ve 3. rekat için kalkılır.

Cuma namazının ilk sünneti aynı ilk rekatlardaki kılınarak 4 rekata tamamlanır.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb, duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Ardından Cuma namazının farzına geçilir.

Cuma namazının kılınışı sabah namazının farzının kılınışıyla aynıdır ve imam ile kılınır.

“Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama” denilerek Cuma namazının farzına niyet edilir ve tekbir getirilerek namaza başlanır.

Farzın sona ermesiyle de Cuma namazının son sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir ve aynı ilk sünnet gibi kılınarak Cuma namazı tamamlanmış olur.







