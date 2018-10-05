Ekim ayının ilk Cuma gününü idrak eden milyonlarca Müslüman, bu mübarek günde kılacakları cuma namazının saatini kaçırmamak adına, cuma namazı saatlerine yönelik yaptıkları araştırmalara erkenden başladı. Özellikle Diyanet'in yayınladığı namaz takvimine göre internette arama yapan vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki cuma namazı saatlerini inceliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm vilayetlerin cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Cuma günü dolayısı ile camileri doldurup taşıracak vatandaşlar, bir yanlışlık olmaması için cuma namazı saatlerini kontrol etmek istiyor. Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz takvimine göre; İstanbul'da 12:59 Ankara'da 12:43, İzmir'de 13:06'da eda edilecek. Diğer illerde ikamet eden vatandaşlar da aşağıdaki linkten bulundukları ili seçerek cuma namazı saati sorgulaması yapabilir.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma Namazı Cuma günü önce dört rek’at sünnet kılınır. Bu, Cumanın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur ki, bu, Cumanın sahih olmasının şartlarındandır ve farzdır. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak iki rek’at Cumanın farzını kılar. Bundan sonra dört rek’at sünnet kılınır. Bu da Cumanın son sünnetidir. Daha sonra Zuhr-ı âhir adıyla bazı yerlerde dört rek’at, son olarak da vaktin sünneti diye iki rek’at daha kılınır.

HUTBEDE TÜRKÇE DUA EDİLİR Mİ?

Duanın belli bir dilde yapılması şart değildir. Çünkü dua kulun Yüce Allah’a yönelmesi, O’na yalvarması ve O’ndan istemesidir. Dolayısıyla kişinin ne istediğini bilecek şekilde kendi diliyle dua etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak Kur’an-ı Kerim’de yer alan veya Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen duaların mümkün olduğunca kendi aslî şekilleriyle yapılması daha uygundur. Bu itibarla hutbe dualarının da aslî biçimleriyle yapılmasına gayret edilmelidir. Bununla birlikte ikinci hutbenin sonunda, cemaatin anlayabileceği bir dilde dua yapılmasının önünde de bir engel bulunmamaktadır.



