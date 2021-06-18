Türkiye Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Haziran Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri: Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır?
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Haziran Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri: Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır?

Türkiye

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Haziran Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri: Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır?

Türkiye’nin farklı illerindeki inananlar sabahın ilk saatlerinden itibaren ‘Cuma namazı saat kaçta kılınacak?’ araştırması yapıyor. İslam dini için çok önemli olan bugünde farz ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği 18 Haziran Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri haberimizde…

18 Haziran 2021, Cuma 08:14 Son Güncelleme:
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Cuma namazı geçtiğimiz yıldan bu yana koronavirüs nedeniyle tedbirlerle kılınmaya devam ediyor. Cuma namazı vakti gelmeden önce hazırlıklarını tamamlayanlar, seccadelerini yanlarına alarak camileri dolduruyor. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 18 Haziran Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri…

18 HAZİRAN 2021 CUMA NAMAZ VAKİTLERİ

İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da bugün Cuma namazı saat 13:10'da kılınacak.

ANKARA’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Başkent Ankara’da Cuma namazı saat 12:55'te kılınacak.

İZMİR’DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı saat 13:18'de kılınacak.

BURSA’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa’da Cuma namazı saat 13.10’da kılınacak

18 HAZİRAN 2021 İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN


CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekât olarak kılınır. Ancak farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet olmak üzere 10 rekat kılınmaktadır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur.

Müezzin, iç ezanı okur.

Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

 

 

 

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