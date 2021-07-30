Cuma namazı saatleri, diğer namaz vakitlerinde de olduğu gibi yurdun doğusundan batısına gidildikçe farklılık gösteriyor. Öğlen namazının ardından eda edilen Cuma namazı için inananlar, vakit gelmeden hazırlığını yapıyor ve camilerin yolunu tutuyor. Peki, bugün Cuma saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri…

BUGÜN CUMA SAAT KAÇTA?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:16

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:00

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:23

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CUMA GÜNÜNE HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

Hz. Peygamber Efendimiz (SAS.) Cuma günü hakkında şöyle buyurmuştur:

“Cuma günü günlerin efendisi ve Allah katında da en mühim olanıdır. O, Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden daha mühimdir. Cuma gününde şu beş meziyet vardır:

1.Allah, Âdem’i o günde yarattı.

2.Allah, Âdem’i yeryüzüne o günde indirdi.

3.Allah, Âdem’i o gün öldürdü.

4.O günde öyle bir an vardır ki kul haram bir şey istememek kaydıyla Allah’tan ne isterse mutlaka Allah verecektir.

5.Kıyamet o günde kopacaktır.

Yüce makâma erişen melekler, gök, yer, rüzgârlar, dağlar ve deniz cuma günü (heybeti)nden korkarlar.” (İbn-i Mace, Ahmed b. Hanbel, Taberani)

“Cuma gününde öyle bir an vardır ki şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir.” buyurdu ve elleriyle onun çok az olduğunu işaret etti. (Buhari)

“Beş vakit namaz ve bir sonraki cumaya kadar Cuma namazı, büyük günahlar işlenmediği sürece aralarındaki günahları affettirir.”

"Ebu Hureyre (radiyallâhu anh) şöyle dedi: "Resûlüllah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın! Ancak Cuma’dan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutarsa bu müstesnadır." (Buhari)

Cuma günü gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin o gün ile daha önceki cuma arasında işlemiş olduğu günahların affedileceği belirtilmiş (Buhârî) bu günü önemsemeden üç cuma namazını terkeden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmişti.

Hz. Peygamber, “Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır” buyurmuştur.



