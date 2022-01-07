Cuma namazı saati bugünün en önemli vakitleri arasında yer alıyor. Öğlen namazı saatinde kılınan Cuma namazı için önce sela okunarak namaz vaktinin yaklaştığı bildiriliyor, sonrasında ise ezan okunarak Cuma namazını kılmak isteyenler için son çağrı yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da resmi sitesi üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma vakitlerini paylaşıyor…

CUMA NAMAZI SAATİ 7 OCAK 2022

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:15

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:00

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:23

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:50

AKSARAY CUMA NAMAZI SAATİ: 12:55

İZMİT CUMA NAMAZI SAATİ: 13:11

BİLECİK CUMA NAMAZI SAATİ: 13:11

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:15

TÜM İLLERİN CUMA NAMAZI SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER

Gusül abdesti almak

Ruhen ve bedenen Cuma’ya hazırlanmak ve güzel koku sürmek

Yeni alınan elbiseleri Cuma günü giymek

Bolca salavat getirmek

Sadaka vermek

Kabir ziyaretinde bulunmak

Tırnakları kesmek

Kehf suresini okumak

Müslüman kardeşine selam vermek ve cumasını tebrik etmek

Cuma namazına vaktinde gitmek ve hutbeyi güzelce dinlemek



