Cuma namazı saati 7 Ocak 2022! İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma vakitleri Diyanet sayfası
Cuma namazı saati ile ilgili araştırmalar her hafta olduğu gibi 7 Ocak Cuma gününde de sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Farz olan ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce inanan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Cuma vakitleri tablosuna göre işlerini ve kendini ayarlıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma vakitleri Diyanet sayfası…
07 Ocak 2022, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
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Cuma namazı saati bugünün en önemli vakitleri arasında yer alıyor. Öğlen namazı saatinde kılınan Cuma namazı için önce sela okunarak namaz vaktinin yaklaştığı bildiriliyor, sonrasında ise ezan okunarak Cuma namazını kılmak isteyenler için son çağrı yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da resmi sitesi üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma vakitlerini paylaşıyor…
CUMA NAMAZI SAATİ 7 OCAK 2022
- İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:15
- ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:00
- İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:23
- ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:50
- AKSARAY CUMA NAMAZI SAATİ: 12:55
- İZMİT CUMA NAMAZI SAATİ: 13:11
- BİLECİK CUMA NAMAZI SAATİ: 13:11
- BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:15
TÜM İLLERİN CUMA NAMAZI SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER
- Gusül abdesti almak
- Ruhen ve bedenen Cuma’ya hazırlanmak ve güzel koku sürmek
- Yeni alınan elbiseleri Cuma günü giymek
- Bolca salavat getirmek
- Sadaka vermek
- Kabir ziyaretinde bulunmak
- Tırnakları kesmek
- Kehf suresini okumak
- Müslüman kardeşine selam vermek ve cumasını tebrik etmek
- Cuma namazına vaktinde gitmek ve hutbeyi güzelce dinlemek
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