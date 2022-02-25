Cuma namazı belirli şartları taşıyan erkeklere farz kılınmış bir namazdır ve Cuma namazı saatleri illere göre farklılık göstermektedir. Türkiye’nin en doğusunda yer alan Iğdır’da bugün Cuma namazı saat 12:22’de kılınırken, en batıda yer alan Çanakkale’de ise 13.33’te kılınacak. İşte, 25 Şubat 2022 Ankara, İstanbul, Antalya, Urfa ve 81 il için Cuma namazı saatleri…

25 ŞUBAT CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:22

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:07

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:15

URFA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:43

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELERDİR?

Cuma namazının farz olabilmesi için iki şart vardır:

1- Vücub şartları,

2- Eda şartları.

Eda şartlarından biri yoksa, namaz sahih olmaz. Vücub şartları yoksa, sahih olur.

CUMA NAMAZININ EDA ŞARTLARI

1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.

2- İzinli olarak kılmak.

3- Öğle namazının vaktinde kılmak.

4- Vakit içinde hutbe okumak.

5- Hutbeyi namazdan önce okumak.

6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.

7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.

CUMA NAMAZININ VÜCUB ŞARTLARI:

1- Mukim olmak, seferi olmamak.

2- Sağlam olmak, hasta olmamak.

3- Hür olmak.

4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.

5- Âkıl ve bâliğ olmak.

6- Kör olmamak.

7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.

9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.