“Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?” sorusu her zaman olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz saatleri çizelgesiyle belli oldu. Cuma namazı vakitleri, doğu illerinden batı illerine doğru gidildikçe farklılık gösteriyor. İşte, 22 Ekim 2021 Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakitleri…

22 EKİM 2021 CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12.38

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 12.54

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13.01

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hangi ilin hangi ilçesindeki namaz vakitlerini görebilirsiniz.

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CUMA NAMAZI FARZ MI SÜNNET Mİ VACİP Mİ? CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz-ı ayın ise kişinin yükümlü olduğu Allah'ın emirleridir. Bu emirler şartlar yerine geldiği zaman bütün Müslümanlar tarafından uygulanması gerekir.

Cuma namazının farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Allah-u Tealâ Cum’a, 62/9-10 ayetlerinde “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” Buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, hadis-i şerifinde “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur.

Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınmakla birlikte, bu namazın farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZININ KILINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Cuma namazı farzdır ve gerekli şartları taşıyanların Cuma namazını kılması gerekmektedir. Ancak, Cuma namazının kılınabilmesi için de bazı şartlar bulunmaktadır. Cuma namazının kılınabilmesi için gerekli olan şartları şu şekilde sıralanmıştır.