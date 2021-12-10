Cuma namazı ve sadece farzının kılınışı kaç dakika sürer? Cuma vakti ortalama ne zaman başlayıp biter? Soruları vakit sıkıntısı çekenler tarafından sık sık araştırılıyor. Öğlen vaktinde eda edilen Cuma namazı sünnet ve farzların toplamı olarak 10 rekat kılınıyor. Ancak birçok kişi Cuma namazının sadece farzını kılarak namazını eda etmek durumunda kalıyor…

CUMA NAMAZI VE SADECE FARZININ KILINIŞI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. Bununla birlikte farklı mezheplerde sünnet namazların kılınma hükmü de değişiklik gösterebiliyor. Bununla birlikte Cuma namazında hutbenin de gözden kaçırılmaması gerekiyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, Cuma namazında hutbenin, namazın sahih olmasının şartlarından biri olduğu belirtilirken, konuya ilişkin olarak şu bilgiler veriliyor:

“Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar.”

Toplamda 10 rekat olarak kılınan Cuma namazı için ortalama 20 dakika gerekir. Eğer sadece Cuma namazının farzı kılınacak ise 2 rekat olan namaz yaklaşık 5 dakika sürebilir.

CUMA VAKTİ ORTALAMA NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTER?

Cuma vaktinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği kişinin bulunduğu ile göre değişmektedir ancak bilinmesi gerekir ki Cuma namazının başlama saati öğlen namazı ile aynıdır. Yani kişinin bulunduğu ilde öğlen namazı saat kaçta kılınıyorsa Cuma namazı da aynı saatte kılınır. Cuma namazı vakitleri ile her ilin namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer almaktadır. Bununla birlikte 10 Aralık tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in Cuma namazı vakitleri aşağıdaki gibidir…

İSTANBUL: 13:02

ANKARA: 12:46

İZMİR: 13:09

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