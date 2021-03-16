Cuma namazları tekrar yasaklanabilir
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, kontrollü normalleşmeye uyulmadığı takdirde cuma namazları başta olmak üzere çeşitli yasakların yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.
16 Mart 2021, Salı 07:30 Son Güncelleme:
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Ünal, açıklamasında “Son günlerde kurallara uyma noktasında sorun yaşanıyor. İhtiyacımız olmadığı halde sokakları, caddeleri dolduruyoruz. Böyle giderse cumalar yasaklanır. Biz toplum olarak kurallara uymazsak, vaka sayıları artış gösterirse Diyanet İşleri Başkanlığımız da ilgili kurumlar ile istişare sonucunda alacağı karar ile cumayı yasaklayabilir. Kurallara uyalım, cumayı camilerimizde kılalım” dedi.
Hürriyet