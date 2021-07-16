Diyanet tarafından açıklanan il il Cuma namazı vakitleri tablosu ile “Bugün Cuma saat kaçta?” sorusu yanıtını bulmuş oldu. Ankara, İstanbul, İzmir gibi Türkiye’nin en kalabalık illerinde yoğunluk yaşanmaması adına Cuma saatine göre hazırlık yapılıyor. Diğer yandan diğer namaz saatleri gibi Cuma namazı saati de ülkenin doğusundan batısına gidildikçe farklılık gösteriyor. İşte 16 Temmuz il il Diyanet Cuma vakitleri…

BUGÜN CUMA SAAT KAÇTA?

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CUMA NAMAZININ FARZLARI NELERDİR?

Hanefi mezhebinde Cuma namazının farz olabilmesi için iki şart vardır:

1- Vücub şartları,

2- Eda şartları.Eda şartlarından biri yoksa, namaz sahih olmaz. Vücub şartları yoksa, sahih olur.

Eda şartları 7 tanedir:

Öğle namazının vaktinde kılmak. Hutbeyi namazdan önce okumak. Vakit içinde hutbe okumak. İzinli olarak kılmak. [Gayrimüslim ülkelerde, cemaatin seçeceği imam, Cuma namazını kıldırır. Cumanın kabul olması şüpheli olan yerlerde, Cuma namazının son sünneti ile vaktin sünneti arasında dört rekat zuhr-i ahir [son öğle] namazı kılmalıdır.] Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir. Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz. Cuma namazını cemaat ile kılmak. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.

Vücub şartları:

Cuma namazının Vücub şartları 9’dur: