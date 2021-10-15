Her hafta duymaya alışkın olduğumuz Cuma selası, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Müslümanları namaza davet eden sela ile aynı zamanda Peygamber Efendimize de Allah-u Teala’dan rahmet ve selam temenni ediliyor. İşte, Cuma selasının anlamı ve hakkında merak edilenler…

CUMA SELASI NEDEN OKUNUR?

Sela, salâ ya da salât Arapça’de dua ve namaz anlamlarına gelmektedir. Sela, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Allah’tan rahmet ve selâm temenni eden, onun şefaatini dileyen, onu metheden, aile fertlerine ve yakınlarına duâ ifadeleri içeren, çeşitli şekillerde tertiplenmiş hürmet ve duâ cümlelerini ihtiva eden, belirli bestesiyle veya serbest şekilde okunan güftelerin genel adıdır.

Salâ, cuma ezânından önce, Ramazanlarda sahurdan sonra ve pek çok yerde haber vermek için okunur.

Ayet-i kerimede ise “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Azhap, 56) denmiştir.

Cuma günleri okunan sela da hem Peygamber Efendimize salat için hem de inananları Cuma namazına davet etmek için okunmaktadır.

CUMA SELASININ ANLAMI NEDİR?

Cuma ve cenaze namazlarından önce okunan salânın metni şu şekildedir:

“Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!”

ANLAMI

“Ey Allah’ın Resûlü, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın mahlukatının hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir!”

CUMA SELASI NAMAZ VE EZANDAN KAÇ DAKİKA ÖNCE OKUNUR?

Cuma selası, namaz ve ezandan yaklaşık 45 dakika-1 saat önce okunmaktadır. Cuma selasının okunmasının ardından yavaş yavaş inananlar caminin yolunu tutmaya başlar.