Selanın anlamı ve Türkçe’si pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ezanlar her gün beş vakit namazdan önce okunurken, sela, Cuma günü öğlen namazından önce okunuyor. Peki, Cuma günü neden sela okunur? Cuma selasının anlamı nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

SELA NEDİR?

Selanın kelime anlamı dua ve namaz şeklinde ifade edilir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Allahtan rahmet temenni ederken ve Allah'ı methederken onun şefaatini dileyen bir dua çeşidi olarak bilinmektedir. Sela belli bir besteyle veya serbest şekilde okunan dualardan oluşur.

CUMA GÜNÜ NEDEN SELA OKUNUR?

Cuma günleri Peygamberimize (asm) çokça salavat getirmek sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) zamanında müezzinlerin cuma günleri yüksek sesle salavat getirmeleri uygulaması yoktu, ancak, herkesin cuma günü Peygamber Efendimize salavat getirmesi sünnet olarak uygulanmaktadır.

Bu bakımdan cuma günleri müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunmaktadır.

SELANIN ANLAMI VE TÜRKÇE’Sİ

Es Salatu Ves Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

(Ey Allah'ın Resul'u, salat ve selam senin üzerine olsun!)

Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah!

(Ey Allah'ın habibi, salat ve selam senin üzerine olsun!)

Esselatu vessalamu aleyke ya Nure Arşillah!

(Ey Allah'ın arşının nuru salat-u selam senin üzerine olsun!)

Esselatu vesselamu aleyke ya Hayra Halgillah!

(Ey Allah'ın mahlukatlarının en hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!)

Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin!

(Ey bundan önceki ve sonrakilerin efendisi, salatu selam senin üzerine olsun!)

Vel hamdü lillahi rabbil alemin!

(Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur!)