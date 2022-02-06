Siyaset Cumhurbaşkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06 Şubat 2022, Pazar 21:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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