Cumhurbaşkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



