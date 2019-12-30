Cumhurbaşkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Moldovo Cumhuriyeti'nin refahını, kalkınmasını destekliyoruz.
- Komrat başkonsolosluğumuzun kısa zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini vermek isterim. Moldova'nın kalkınma çalışmalarına destek vermek, dayanışma içerisinde Türk yatırımcılarının desteklenmesidir.
- Bugün Moldova'daki yatırımlarımızın toplam tutarı 300 milyonu aşmıştır. Görüşmemizde karşılıklı sorunlarımızı da gündeme aldık.
- Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz 1 milyon dolarlık hedefimizin gerisindedir. 2018 yılında Moldova ziyaretinde yaptığımız anlaşmada vatandaşlarımıza kimlikle seyahat sunduk.
- Moldovalı turistlerin ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Moldova'nın FETÖ ile mücadelemizde verdiği destek için teşekkür ederiz. Bunun yanında Moldova'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz.
- Dostum sayın Dodon'a ilişkilerimizi güçlendirmek için gösterdiği dirayete teşekkür ediyorum.
Ayrıntılar gelecek..
DHA-AA