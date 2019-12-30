Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Moldovo Cumhuriyeti'nin refahını, kalkınmasını destekliyoruz.

- Komrat başkonsolosluğumuzun kısa zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini vermek isterim. Moldova'nın kalkınma çalışmalarına destek vermek, dayanışma içerisinde Türk yatırımcılarının desteklenmesidir.

- Bugün Moldova'daki yatırımlarımızın toplam tutarı 300 milyonu aşmıştır. Görüşmemizde karşılıklı sorunlarımızı da gündeme aldık.

- Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz 1 milyon dolarlık hedefimizin gerisindedir. 2018 yılında Moldova ziyaretinde yaptığımız anlaşmada vatandaşlarımıza kimlikle seyahat sunduk.

- Moldovalı turistlerin ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Moldova'nın FETÖ ile mücadelemizde verdiği destek için teşekkür ederiz. Bunun yanında Moldova'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz.

- Dostum sayın Dodon'a ilişkilerimizi güçlendirmek için gösterdiği dirayete teşekkür ediyorum.

Ayrıntılar gelecek..

DHA-AA