Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

AA







