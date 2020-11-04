Dünya Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Dünya

Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

04 Kasım 2020, Çarşamba 19:32 Son Güncelleme:
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Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. 

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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

AA


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