Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Bekir Gezer atandı.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine ise Şeref Safa ile Çiğdem Uçar getirildi.
Söz konusu atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.
AA