Dünya Cumhurbaşkanı danışmanı corona virüsten öldü

Cumhurbaşkanı danışmanı corona virüsten öldü

Dünya

Cumhurbaşkanı danışmanı corona virüsten öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı danışmanlarından Jean Mulumba corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

26 Mart 2020, Perşembe 09:43 Son Güncelleme:
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin danışmanlarından Jean Joseph Mukendi wa Mulumba'nın corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin avukatı ve yakın arkadaşı olan danışmanlarından Jean Joseph Mukendi wa Mulumba'nın sağlığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kötüleşti. Ülkesinde saygı duyulan bir insan hakları savunucusu olan Mulumba 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Fransa'ya gitmişti

Mulumba'nın virüsü, sağlık kontrolü için gittiği Fransa'da kapmış olabileceği belirtiliyor.

AA

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