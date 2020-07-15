Darbe gecesi şehit olan 251 kardeşimizin tamamının ismi tarihimize ve kalbimize silinmemek üzere kazınmıştır.

Başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında hainlerin silahları ve bombalarıyla şehit olan 251 insanımıza mevladan rahmet yakınlarımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Hayatının baharındaki körpe fidanlardan, bastonuna yaslanarak hainlerin üzerine yürüyen insanların hiçbiri asla unutulmayacaktır.

Milletimiz 15 Temmuz'da yazdığı destan sıradan bir destan değildir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızın toprağını şehit kanları ile suladığımızı anlamak gerekiyor. 15 Temmuz'u anlamak için yaşadığımız nice badireleri gözümüzün önünden geçirmek gerekir. Milletimize diz çöktürme, ülkemizi parçalama sinsi projesini görmek gerekir.

Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık.

Milletimiz tüm gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. 1000 yıldır Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır

15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı denediler ama başaramadılar. Hep dediğim gibi beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah'a dua ediyorum.

Milletimiz o gece hiçbir mecburiyeti olmadan, zorlamaya maruz kalmadan ve hiçbir karşılık beklemeden harekete geçmiştir.

Türkiye birliği ile beraberliği ile güzeldir. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ dışardan, PKK içerden kimse ezanımızı susturayacaklar.

Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir

Ayasofya'daki ezanı nasıl yeniden yükselttiysek, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler.

15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir. Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır.

Bölgemizde pek çok devleti iç karışıklıklarla sarsıp, işgal edenlere Türkiye'nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz.

Şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki daha bitmedi! Bu milletin daha söyleyecek daha çok sözü var.

Kahraman ordumuz cephede harp ederken dua ordumuz da başka bir harp veriyordu.

15 Temmuz'da 'Bugün değilse ne zaman öleceğiz' diyerek düşmanın üstüne yürüyen nice kahramanlar vardı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü o gün yaşadığımız kucaklaşmayı ve birliği ilelebet hatırlayacaktır. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın diyorum.







