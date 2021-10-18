Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugün Türkiye-Angola ilişkilerinde tarihi bir günü yaşıyoruz. Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum. Türkiye Angola iş formunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gayet verimli istişareler gerçekleştirdik. Türkiye Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği irade çok önemlidir. Siyasetçinin görevi ticaretten savunmaya her alanda ilişkilerin tümüyle önündeki engelleri kaldırmaktır. İki ülke iş dünyasının birbirini tanıması büyük önem arz ediyor. G20 üyesi Türkiye ile Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması her iki ülke içinde kayıptır.

Tarihi bir adım attık. 250 milyon dolar düzeyinde seyreden ikili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. İlişkilerimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz. Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan iş birliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciğimizi bir Afrika ülkesinde açtık.

İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz.