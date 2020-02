Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılında uzaya göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında şunları söyledi:

Bilgi ve teknoloji sektöründe ülkemizde yapılan yatırım 100 milyar dolara yaklaştı. 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11,7 kuruş olan ortalama tarifesi bugün 1,5 kuruluşa geriledi. Vatandaşlarımız çok daha kaliteli hizmete bugün on kat daha düşük ücretle ulaşabiliyor.

Hedefimiz ülkemizde haberleşme altyapısı kapsamına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır. Bugün ülkemizde yaklaşık 190 bin baz istasyonu bulunuyor. Hedefimiz ülkede kapsanmadık yer bırakmamak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu olan ULAK'ı bunun için ürettik.

Tüm mobil operatörleri yerli baz istasyonumuzu kullanmaya davet ediyoruz. Önümüzde 5G süreci var. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize büyük maliyeti var. Yerli 5G alt yapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Bu yüzden firmalarımızın hızlı ve kararlı hareket etmesi gerekiyor. Türkiye'nin teknoloji tüketen değil üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke olmasını istiyoruz. Milli teknoloji hamlesini bu yüzden başlattık.









Siber saldırılar artık devletler düzeyine çıkmıştır. Güçlü kadrolarla, hedef odaklı ve daha yıkıcı yapılıyor. Türkiye son dönemde siber saldırılara maruz kalan ülkelerin başında geliyor. Sınır güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerin güvenliği de o kadar önemlidir. Bugün 5 binin üzerinde e-devlet hizmetinden yaklaşık 45 milyon vatandaşımız yararlanabiliyor.

Günümüzde veri, en az petrol kadar önemlidir. Yerli çözümler gerekli. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışla başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemediğimiz gerçektir. Siber saldırıları püskürtmenin yolu daha akıllı sistemler geliştirmekten geçer. Teknolojiye hükmeden her şeye hükmeder. Artık teknolojiye hükmeden her sisteme, her unsura nüfuz ettiği bir döneme girdik.

Bu merkez 365 gün kesintisiz çalışacak. Burada yerli imkanlarla geliştirilen siber güvenlik sistemleri kullanılacak. Türkiye global siber güvenlik sıralamasında dünyada 20. Avrupa'da 11. sıraya yükseldi. İnşallah ülkemizi siber güvenlikte bir dünya markası haline dönüştüreceğiz.









"2022 yılında uzaya göndereceğiz"

Haberleşmenin ana kaynağı uzaydaki uydular haline gelmiştir. Bu amaçla Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Türkiye olarak uzayda 3 haberleşme uydumuz görev yapıyor. Bu uydular 118 ülkede hizmet veriyor. TÜRKSAT 5A'yı bu yılın sonunda uzaya göndereceğiz. 5B uydusu ise gelecek yıl gönderilecek. İlk yerli uydumuz olan TÜRKSAT 6A'nın da tasarımı tamamlandı 2022 yılında uzaya göndereceğiz.

Gençlerde başlayan teknoloji bağımlılığının artık her kesimi kapsadığını üzüntüyle görüyoruz. Modern köleler değil özgür bireyler görmek istiyoruz. Gerçek hayatta suç olan her şeyin sanal ortamda da aynı karşılığı bulması şarttır. Siber zorbalıklar artıyor. Sosyal medya bu bakımdan başıboş bir mecra haline geldi. Buna izin vermeyeceğiz. Kabiliyetli gençlerimiz var. İnternetin imkanlarını kullanarak doğru ve faydalı içerik üretmelerini istiyoruz. Son afetlerde yıkıntıların altındaki vatandaşlarımızla kurulan cep telefonu bağlantıları ve sinyal takipleri çalışmaları hızlandırdı.