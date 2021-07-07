Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu yatırımları ülkemize kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, mühendislerimizi, işçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tüm kardeşlerimle TOKİ projelerinden konut sahibi olan tüm vatandaşlarımızın güvenle, huzurla evlerinde oturmalarını temenni ediyorum. Kardeşlerim, biz ahirette iman, dünyada mekan diyen, ev sahibi olmaya bu derece önem veren bir milletin mensuplarıyız. Buradaki mekan dünya malının peşinden koşma değildir.

Bu muhteşem meydanı gümbür gümbür dolduran tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Şehir yöneticisinin en önemli kriteri güzelliği bilmek olmalıdır. Şehircilik yıllarca hep bütçe, kayıt üzerinden tartışılmıştır. Hepsi birden yerine getirildiği halde eser çirkin olmuştur. Ama şimdi ben şu eserlerimize bakıyorum. Ortaya muhteşem eserler çıktı. Buralarda oturacak tüm kardeşlerime Allah mutluluklar versin.

Köyden kente göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra ülkemize adeta çirkin bir yapılaşmanın esiri olmuştur. Şimdi Sincan'da bir başka yapılaşma görüyorum. Şu an toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık. Yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Avrupa'da 1 asır önce başlayan sosyal konut projelerinin tüm özelliklere sahip olduğu söylenemez. Şehir nüfuslarındaki aşırı artış hızlı ve yaygın konut üretimini zorunlu hale getirmiştir.

Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. Her şeyden önce bu başarının gerisinde geniş bir vizyon, azimli bir çalışma ve milletimiz ile kurduğumu güçlü gönül bağı vardır. Altyapısız ve ulaşımı sıkıntılı bir şehircilik olmaz dedik. İstanbul'dan başlayarak 81 ilimize çağ atlattık. Fiziki dönüşüm yetmez diyerek, kentsel dönüşümü ekonomik ve sosyal boyutları ile tasarlayarak yepyeni bir anlayış ile ele aldık. Her şehrin kendi dokusunu önce çıkardık. Hizmet verilmeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız.

Milletimiz şeffaf şehir yönetimi istiyor. Bu ihtiyaçlarla hareketle bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk.

Tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yürüttüğümüz Elazığ ve Malatya'da çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye genelinde bitirdiğimiz afet konutu sayısı da 70 bindir.

100 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Yaptığımız her konut ile mutlu aileler, sağlıklı bireyler ve huzurlu toplum hedefi taşıyoruz. Şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. Halen 76 bin sosyal konutun inşasına devam ediyoruz. Türkiye'nin 4 bir yanında devlete ait alanları rant kaygısı gütmeksizin vatandaşımızın emrine veriyoruz. Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum. Bu eşiği de başarı ile geçerek güçlü Türkiye'nin inşasına beraber yürüyeceğiz. Açılışınızı yaptığımız eserlerin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.