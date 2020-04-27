Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz. Toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumundadır.

Yurt dışında yerleşik olmayan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.

İsveç'te salgın hastalığa maruz kalmasına rağmen tedavi edilmeyen vatandaşımızı kızının çağrısın kulak vererek ülkemize getirdik.

Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılıyor. Avrupa ve ABD'de durumları pek çok ağır hastanın sigortası olmadığı veya hastanede kapasitesi yetmediği için kendi hallerine terk edildiği bilinen bir gerçektir.

Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler ortaya çıkan tablo karşısında umarım biraz mahcup olmuşlardır.

Sağlık kuruluşlarımızla vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Son olarak ABD'ye tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz.

3 günlük sokağa çıkma yasağı

Bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bulunduğu faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.

Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.

31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz. Marketler cuma günü saat 09.00 14.00 arasında açık olacak.

Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi tespit edilen herkese biner lira yardım yapacağımız üçüncü bir destek paketini devreye aldık.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında 1 milyar 850 milyon lira toplanmıştır.