Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 bin fitte Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 bin fitte Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 bin fitte Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fitte Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz telefondan görüşerek Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotların yeni yılını kutladı.

31 Aralık 2021, Cuma 18:23 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ’Güney’ isimli HİK uçağının görev uçuşuna katıldı. Ege´de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu´da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Doğu Akdeniz semalarındayken Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ege ve Doğu Akdeniz´de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap eden Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Gösterilen başarıların 2022´de de devamı temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

DHA

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