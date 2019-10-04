Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 artı 1’e son noktayı koydu

Ankara'da önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısı 2.5 saat sürdü. Toplantıda AK Parti Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kızılcahamam’da bugün başlayacak parti kampı ve parti kongre süreciyle ilgili sunum yaptı.

Kandemir, partide değişen ve değişecek il ve ilçe başkanları ile ilgili hazırladığı dosyayı Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı’na sunacağının bilgisini verdi. Kandemir ayrıca eski il ve ilçe başkanları ile bağın kopmayacağını ve partide daha yüksek bir mevkide eski başkanlara görev verileceğini söyledi. Parti içinde görev yapmış başkanlar ile küslük oluşmaması vurgulanan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kampının ardından eski il başkanları ile bir araya gelmesi de kararlaştırıldı.

"Geriye gitmek olur, milletimizi de yorar"

Edinilen biliye göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski bakan Faruk Çelik’in 40 artı 1 önerisiyle ilgili Meclis resepsiyonunda yaptığı açıklamanın yanlış yere çekildiğini ifade etti. Erdoğan, “Bu Faruk Bey’in kendi açıklamasıdır, kendi düşüncesidir. Partimizin düşüncesi değildir. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok, böyle bir tartışmamız da yok. 50 artı 1 zaten bizim milletimizin onayına sunduğumuz ve milletimizin de onayladığı bir sistemdir. Bu geriye gitmek olur, milletimizi de yorar” ifadesini kullandı. Erdoğan toplantıda ayrıca bu konunun tartışılmaması konusunda talimat verdi. Erdoğan, muhalefetin bu öneriyi getirmesi durumunda da parti olarak görüşün net olacağını ifade etti. Toplantıda AK Parti’nin 40 artı 1 çalışmasının olmadığı da vurgulandı.

Toplantıda parti kurmayları, “16 Nisan 2017’de yüzde 50 artı 1’i kabul ettik. 2018 seçimleri oldu Cumhurbaşkanımız bu sisteme göre milletten oy aldı. 31 Mart seçimlerine baktığımızda sistemi onaylamış oldu. Halk yerel yönetimlerde takdirini yaptı ama toplamda bakıldığında da üçüncü kez sistemi onayladı. Yüzde 50 artı 1 konusunda partimiz nettir. Millet buna karar verdi” görüşünü dile getirdi.

2000 yılı sonrası binalar

Toplantının bir diğer önemli maddesi de İstanbul’da yaşanan 5.8’lik deprem oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, depremle ilgili yaptığı sunumda, “2000 yılının ardından yenilenen Deprem Yönetmeliği ile birlikte binaların hiçbirinde sıkıntı yok. 2000 yılı öncesi yapılarda sıkıntı var. Onlarla ilgili de güçlendirme yapıldı. 1200 binada yenileme yapıldı” dedi.

Özhaseki önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 500 bin binanın yenileneceği bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sunumun ardından kentsel dönüşümün bu konuda çok önemli olduğunu vurguladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ı yanına çağırdı. Erdoğan, Akdoğan’a Genel Başkan danışmanlığı görevini tevdi ettiğini belirterek, yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiğini söyledi.

3 büyükelçiden güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Estonya Büyükelçisi Annely Kolk ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo’nun güven mektuplarını kabul etti. Yerel kıyafetleriyle Beştepe’ye gelen Büyükelçi Hassen’in çocuğuyla da ilgilenen Erdoğan, daha sonra üç büyükelçiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan’la da bir araya geldi.

Kamuda Volkswagen jesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK’nın ardından parti kurmaylarıyla yemek yedi. Yemekteki sohbet sırasında Erdoğan, Volkswagen’in Manisa’da yapacağı yatırımın çok önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, Volkswagen firmasına jest olarak 19 parti kurmayının arabasını Audi’den Passat’a çevirmesi talimatını verdi. Erdoğan, kurmaylarına dönerek, “Araçlar Passat olacak” dedi. Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı 943.5 milyon TL’lik yatırımın önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bundan sonra kamuda da Passat kullanımına özen gösterilmesini istedi.

Gizem KARAKIŞ / HÜRRİYET