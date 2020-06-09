Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi.

Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık.

Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevelerinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceğine kendimizi alıştırmalıyız.

Şehir hastaneleri ve son 18 yılda yeniden yaptığımız hastaneler sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz.

GSS sistemimiz dünyaya örnek olmuştur.

Sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz.

Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz.

Milletimiz hem salgından korunma hem de ne yapması gerektiği konusunda bilinçlenmiştir.

Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum.

Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında adeta son dönemece giriyoruz.

65 yaş için yeni karar

65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir.

18 yaş altına kısıtlama tamamen kaldırıldı.

İstihdam kalkanı adıyla çok kapsamlı bir reform paketi hazırladık Ocak- Nisan 2020 arasındaki vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ekonomik faaliyetlerin azalması sebebiyle çalışanlarını ücretsiz iznine ayıran iş yerlerimize destek vereceğiz.

Türkiye salgında tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olmuştur. Son 3 ayda 5 buçuk milyon ailemize bin lira karşılıksız yardımda bulunduk.

İlave istihdam için teşvik sağlanacak. İş gücü piyasamızı daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri faaliyete geçireceğiz.

25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız.

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı.







