Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

21 Haziran 2021, Pazartesi 02:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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