Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
21 Haziran 2021, Pazartesi 02:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1406727144873549824
AA
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