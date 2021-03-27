Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Norveç’i deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telefonundan teknik heyet ve futbolcularla görüştü. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in "Sayın Cumhurbaşkanım, iyi misiniz?" şeklindeki sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valla iyiyim. İyi olmamak mümkün mü? Bu gece malum bizim Berat gecemiz. Bir de böyle muhteşem bir galibiyet geldi." dedi. Şenol Güneş ise, "Biz de mutluyuz. Oyuncular, Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size, tüm Türkiye’ye, İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olmasını diliyorum." diye konuştu. Erdoğan’ın "Bir de Ozan’ın bu ay sonu düğünü var değil mi?" sorusuna Güneş, "Evet bu ayın 31’inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin. Sizi de bekliyoruz salı günü maça inşallah. Çok teşekkürler, çok naziksiniz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kaptan Burak Yılmaz’a da tebriklerini iletirken, "Burak tebrik ediyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok diri bir takım vardı. Hakikaten çok çok iyi, yani kolektif futbolun dersini verdiniz." dedi. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kandilini tebrik etti.

AA