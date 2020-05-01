İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , görüşmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular konuşuldu.

AA