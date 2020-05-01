Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
01 Mayıs 2020, Cuma 20:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , görüşmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular konuşuldu.
AA