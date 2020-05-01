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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

01 Mayıs 2020, Cuma 20:38 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , görüşmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular konuşuldu.

AA

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