Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28 Şubat 2020, Cuma 22:45 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye’de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alınmış, çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

İHA

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