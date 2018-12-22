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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas, bu akşam telefonda görüştü. Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu

22 Aralık 2018, Cumartesi 19:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptı.

Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

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