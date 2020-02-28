Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından söz konusu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib’de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib’de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir.

İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını ve şehit olan askerler için başsağlığı dilediğini bildirdi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Erdoğan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Erdoğan ve Trump’ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, Trump’ın dün İdlib’de şehit olan Türk askerleri için Erdoğan’a başsağlığı dilediği ve söz konusu saldırıyı kınadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi. İki lider, daha fazla masum insan öldürülmeden ve yerlerinden edilmeden önce Suriye ve İran rejimi ile Rusya’nın saldırılarının durması gerektiği konusunda mutabık kaldı."

İHA-AA