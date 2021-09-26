Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD televizyonuna konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan CBS televizyonuna konuştu.

Erdoğan açıklamasında "ABD terör örgütleri YPG/PKK'ya silah yardımı yapıyor, bu yardımın sona ermesi gerekiyor. Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz. (ABD'nin Suriye'deki varlığı) Tabii benim burada tasarrufum olursa Suriye'den çıkmalarıdır, Irak'tan çıkmalarıdır, Afganistan'dan çıktıkları gibi." dedi.



