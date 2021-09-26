Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD televizyonuna konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD televizyonuna konuştu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD televizyonuna konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin CBS News televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2021, Pazar 18:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan CBS televizyonuna konuştu.

Erdoğan açıklamasında "ABD terör örgütleri YPG/PKK'ya silah yardımı yapıyor, bu yardımın sona ermesi gerekiyor. Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz. (ABD'nin Suriye'deki varlığı) Tabii benim burada tasarrufum olursa Suriye'den çıkmalarıdır, Irak'tan çıkmalarıdır, Afganistan'dan çıktıkları gibi." dedi. 

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