Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

01 Aralık 2021, Çarşamba 20:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.

ANKARA (İHA)

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