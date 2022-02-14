Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de şeref defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de şeref defterini imzaladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de şeref defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de şeref defterini imzaladı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

HEYETLERARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

DHA

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