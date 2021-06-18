Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İlk kez hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.









Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesi, test atışı kapsamında gerçek bir suüstü hedefini vurdu. Milli üretim TCG Kınalıada’dan yapılan ve tam isabetle sonuçlanan atış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi tarafından da takip edildi.

AA